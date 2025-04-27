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Gölcük'te Apartman Yangını: 17 Kişi Mahsur Kaldı

Gölcük'te Apartman Yangını: 17 Kişi Mahsur Kaldı
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki 6 katlı apartmanın zemin katında çıkan yangında, yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 17 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde 6 katlı apartmanın zemin katında yangın çıktı. Apartmana dolan yoğun duman nedeniyle mahsur kalan 17 kişi, ekipler tarafından kurtarıldı.

Donanma Mahallesi Donanma Caddesi'ndeki 6 katlı apartmanın zemin katındaki elektrik panosunda gece yarısı sıralarında yangın çıktı. Panodan yükselen dumanlar kısa sürede apartmanın içine doldu. Binada yaşayanlar, yoğun duman nedeniyle dışarıya çıkamadı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Duman nedeniyle mahsur kaldıkları dairelerinin balkonuna çıkan 17 kişi, itfaiye aracının merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

HABER-KAMERA: Soner GÜLEZER/GÖLCÜK(Kocaeli),(DHA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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