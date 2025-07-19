Gölcük'te Ağaca Çarpan Otomobilde 5 Yaralı

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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde sürücü ve yanındaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde refüjdeki ağaca çarpan otomobilde yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Yunusemre Mahallesi 17 Ağustos Bulvarı'nda, Semanur D'nin idaresindeki 41 FR 092 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaca çarptı.

Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Elif, Ecrin, Halid ve İlknur D. yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölcük Devlet, Kocaeli Şehir ve Kocaeli Üniversitesi Hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Serkan Gök - Güncel
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