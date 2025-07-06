Gölcük'te Ağaç Daldan Düşmesi Sonucu 3 Yaralı

Gölcük'te Ağaç Daldan Düşmesi Sonucu 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde bir çınar ağacından kopan büyük bir dalın üzerine düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine intikal eden itfaiye, sağlık ve polis ekipleri, yaralıları kurtararak hastanelere kaldırdı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde ağaçtan kopan dalın düşmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Değirmendere Yalı Mahallesi'ndeki Çınarlık Meydanı'ndaki çınar ağacından kopan büyük dal, 3 kişinin üzerine düştü.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Dalın altında sıkışan 3 kişi, itfaiye ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekiplerince kurtarıldı.

Sağlık görevlilerince çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler bölgeye şerit çekerek, alana girişi kapattı.

Kaynak: AA / Sefa Tetik - Güncel
Şanlıurfalı ev hanımı, çöpe atılan yünleri toplayıp atölye kurdu

Çöp konteynerlerinden topluyor! Geleneksel metotlarla işleyip satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sıla Türkoğlu'nun Kızılcık Şerbeti'nden bölüm başı ne kadar aldığı ortaya çıktı

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sına bölüm başı dudak uçuklatan ücret
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.