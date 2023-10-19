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Gölcük'te 67 Bin 100 Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan operasyonda, bir iş yerinde 67 bin 100 makaron ile 2 bin 900 boş sigara paketi ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.