Gölcük'te 67 Bin 100 Makaron Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan operasyonda, bir iş yerinde 67 bin 100 makaron ile 2 bin 900 boş sigara paketi ele geçirildi. Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 67 bin 100 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gölcük ilçesinde bir iş yerinde arama gerçekleştirdi.
Aramada 67 bin 100 makaron ile 2 bin 900 boş sigara paketi ele geçirildi.
Olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Güncel