Gölcük'te 174 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan çalışmada, bir kişinin evi, iş yeri ve aracında yapılan aramada 174 bin makaron, 60 kilogram bandrolsüz tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 275 boş sigara kutusu, 75 bandrol ve 41 puro ele geçirildi.