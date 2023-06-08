Gölcük'te 174 Bin Makaron Ele Geçirildi
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Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde yapılan çalışmada, bir kişinin evi, iş yeri ve aracında yapılan aramada 174 bin makaron, 60 kilogram bandrolsüz tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 275 boş sigara kutusu, 75 bandrol ve 41 puro ele geçirildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 174 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı personelinde kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.
Çalışmanın ardından bir kişinin Gölcük ilçesindeki evi, iş yeri ve aracında arama yapıldı.
Aramada, 174 bin makaron, 60 kilogram bandrolsüz tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi, 3 hava kompresörü, 275 boş sigara kutusu, 75 bandrol ve 41 puro ele geçirildi.
Şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.