Gölcük'te 107. yıl dönümü nedeniyle, Atatürk Anıtı'na Çelenk Sunma Töreni düzenlendi

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Anıtpark'ta sabah 09.00'da başlayan törene; Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Deniz Ana Üs ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Cumhuriyet Başsavcısı Tayfun Akbaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Gölcük Temsilcisi Mehmet Uğur,siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile vatandaşlar katıldılar.

ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK SUNDULAR

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Garnizon Komutanı Tuğamiral Refik Levent Tezcan, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Gölcük Temsilciliği Başkanı Mehmet Uğur'un Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, askeri bando eşliğinde bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde de; İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu.

ŞEHİTLER DUALARLA ANILDI

Çelenk sunma törenin ardından, Gölcük Şehitliği'nde Kuran Kerim tilaveti ve dualarla şehitler anıldı. Başkan Sezer yaptığı açıklamada: "Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, milletimize ' Çanakkale Geçilmez' dedirterek bu eşsiz zaferin gururunu yaşatan, vatan ve mukaddesat uğruna canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla yâd ediyorum" dedi.

ÇANAKKALE ORATORYOSU DAKİKALARCA ALKIŞLANDI

18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda da program düzenlendi. Gölcük Kaymakamlığı, Gölcük Belediyesi, İlçe Milli eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen programda; Gölcük Fen Lisesi öğrencilerinin hazırladıkları Çanakkale oratoryosunu sergilediler. 107 yıllık zaferin adımlarının anlatıldığı oratoryo, salondakilerden yoğun alkış aldı.

DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLER ÖDÜLLENDİRİLDİ

Gölcük Kaymakamı Cengiz Karabulut, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer r ve ilçe protokolünün izleyiciler arasında yer aldığı oratoryo, yoğun alkışlarla sona erdi. Programın sonunda; 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yılı etkinlikleri kapsamında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen, şiir, kompozisyon, resim yarışmaları ile ayak tenisi turnuvalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Program, Gölcük Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisinin gezilmesi ile sona erdi.

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