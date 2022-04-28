GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Tabiat Parkı'ndaki sincap tatilcilerin maskotu oldu

BOLU - Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı'nda yaşayan ve piknik masalarındaki yiyeceklerle beslenen sincap tatilcilerin maskotu haline geldi.

Bolu'da, yılın 4 mevsimi turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Gölcük Tabiat Parkı'nda yaşayan sincap tatilcilerin maskotu haline geldi. Özellikle akşam saatlerinde piknik masalarının olduğu alanlara inen ve tatilcilerin yiyecekleriyle beslenen sincabı gören tatilciler, sincabın rahat tavırlarını cep telefonlarıyla video çekerek sosyal medya hesaplarında paylaşıyor. Tatilcilerin "sarı kız" diyerek seslendikleri sincaba olan ilgi, tabiat parkındaki işletmecileri de memnun ediyor.

Tabiat Parkı'nda işletmecilik yapan Mutlu Kabacık, "Akşam saatlerinde adını "Faik" koyduğumuz bir sincabımız geliyor. Müşterilerin yanlarına giderek onlardan yemek istiyor. Buranın maskotu oldu. İnsanlar onun videosunu çekerek sosyal medyalarında paylaşıyor. Videoların çok fazla izlendiğini gördük" dedi.