Gölcük Tabiat Parkı'nda Yenileme Çalışmaları Başlatıldı

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda yenileme çalışması başlatıldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, çalışmalar kapsamında 111 piknik masası alınarak eskileri tamir edildi.

Göl çevresindeki kırılan ahşap çitleri yenileyerek boyayan ekipler, parkın temiz kalması için çeşitli yerlere 30 çöp konteyneri koydu.

Park 20 kamera sistemiyle daha da güvenlikli hale getirilirken, vatandaşlar için çeşitli alanlara yönlendirme ve bilgilendirme tabelaları yerleştirildi.

Kurban Bayramı'ndan sonra devam edecek çalışmalar doğrultusunda yol kaplama ve bordür bakımı yapılacak, tuvalet, şadırvan ve kamelyalar yenilenerek sayıları artırılacak.

Ayrıca temizlenecek gölün çevresinde seyir platformları oluşturulacak, yürüyüş yolları ve otopark alanları düzenlenecek.