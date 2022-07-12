Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor Kurban Bayramı'nın son günü Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden tatilciler yoğunluğa neden oldu. Kurban Bayramı'nın son günü Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden tatilciler yoğunluğa neden oldu. Bayram tatili için Türkiye'nin farklı kentlerinden Bolu'ya gelenler, kentin doğal güzelliklerini gezme imkanı buldu. Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla kente gelen vatandaşlar, Abant ve Yedigöller Milli Parkları ile Gölcük Tabiat Parkı'nı dolaştı. Özellikle Bolu'ya yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan, çam ve köknar ağaçları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu oluştu. Göl çevresinde yürüyüş yapıp bisiklete binen, golf arabalarıyla tur atan tatilciler, piknik yaparak hoş vakit geçirdi. Tatilciler, göl etrafında kurulan iskelelerde manzaraya karşı fotoğraf da çektirdi. AA / Zafer Göder - Güncel Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.