Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor - Haberler

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Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

AA - Zafer Göder - Güncel
Gölcük Tabiat Parkı'nda bayram yoğunluğu yaşanıyor

Kurban Bayramı'nın son günü Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Kurban Bayramı'nın son günü Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nı ziyaret eden tatilciler yoğunluğa neden oldu.

Bayram tatili için Türkiye'nin farklı kentlerinden Bolu'ya gelenler, kentin doğal güzelliklerini gezme imkanı buldu.

Gerek turlarla gerekse kendi araçlarıyla kente gelen vatandaşlar, Abant ve Yedigöller Milli Parkları ile Gölcük Tabiat Parkı'nı dolaştı.

Özellikle Bolu'ya yaklaşık 14 kilometre uzaklıkta bulunan, çam ve köknar ağaçları arasındaki Gölcük Tabiat Parkı'nda ziyaretçi yoğunluğu oluştu.

Göl çevresinde yürüyüş yapıp bisiklete binen, golf arabalarıyla tur atan tatilciler, piknik yaparak hoş vakit geçirdi.

Tatilciler, göl etrafında kurulan iskelelerde manzaraya karşı fotoğraf da çektirdi.

AA / Zafer Göder - Güncel

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