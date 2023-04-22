GÖLCÜK TABİAT PARKI'NA ZİYARETÇİ AKINI

BOLU'nun doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde ziyaretçi akınına uğradı. Tatilciler, Gölcük'ün muhteşem manzaraları eşliğinde bol bol fotoğraf çekildi.

Kente yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve her mevsim doğal güzelliğiyle ilgi çeken Gölcük Tabiat Parkı, Ramazan Bayramı tatilinin ikinci gününde ziyaretçilerin akınına uğradı. Başta İstanbul ve Ankara gibi kente yakın iller olmak üzere Türkiye'nin birçok şehrinden gelen ziyaretçiler, Gölcük Tabiat Parkı'nda uzun süre vakit geçirdi. Göl çevresinde yürüyüş yapan ziyaretçiler, golf araçlarıyla tur attı. Tatilciler, bahar mevsimiyle birlikte rengarenk çiçek açan ağaçların ve temiz havanın tadını çıkardı. Ziyaretçiler, ağaçların göle yansıyan manzaralar eşliğinde bol bol fotoğraf çekildi. (DHA)