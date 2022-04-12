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Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı - Faruk Çidem - Güncel
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Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandıBOLU Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, nisan ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

GÖLCÜK, KOCAELİ (İHA) - Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

BOLU Bolu'nun gözde turizm merkezi Gölcük Tabiat Parkı, nisan ayında yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan ve Bolu'nun incisi olarak bilinen Gölcük Tabiat Parkı, nisan ayında yağan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve çevresi çam ağaçlarıyla kaplı tabiat parkında yeşille beyazın birlikteliği görsel şölen oluşturdu. Yıl boyunca tatilcilerin ilgi odağı olan tabiat parkına gelen ziyaretçiler, nisan ayında gördükleri kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyüş yaparak keyifli zaman geçirdi.

Gölcük Tabiat Parkı'na gelen tatilciler karlı havada keyifli anlar yaşadı. Göl çevresinde yürüyüş yapan, bol bol fotoğraf çektiren tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkardı.

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

Gölcük Tabiat Parkı beyaz örtüyle kaplandı

İhlas Haber Ajansı / Faruk Çidem - Güncel

Gölcük, Turizm, Nisan, Bolu, Güncel, Haberler

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