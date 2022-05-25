Gölcük, Merkez Kentsel Dönüşüm 1. Etap çalışmaları kapsamında hak sahipleri ile görüşmeler başlıyor - Haberler

Birliktelik sonrasında açıklama yapan Başkan Sezer, Gölcük'ün modern kentleşmede en büyük adımlarından biri olan Merkez Kentsel Dönüşüm 1 Etap için hak sahipleri ile görüşmelerin hemen başlayacağını söyledi.

HAK SAHİPLERİ ÖZEL OLARAK HAZIRLANAN OFİSTE BİLGİLENDİRİLECEK

Merkez Kentsel Dönüşüm 1. Etap çalışmaları öncesinde hak sahipleri ile yapılacak görüşmeler için Gölcük Belediyesi özel bir ofis hazırladı. Gölcük Belediyesi Meclis Salonu girişinde hazırlanan ofiste; kentsel dönüşümle ilgili olarak hak sahipleri; proje ve diğer koşullar hakkında detaylı olarak bilgilendirilecekler.

BAKAN KURUM VE BAŞKAN BÜYÜKAKIN'A TEŞEKKÜR

Proje hakkında bilgiler veren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Gölcük Belediyesi arasında imzalanan protokol uyarınca; fizibilite çalışmalarına göre, hak sahipleri tarafından yapılması gereken ödemelerden sonra oluşan zararın 100 milyon TL'si Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bu bedelin üzerindeki zararı ise; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı üstendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'a, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç.Dr. Tahir Büyükakın'a ve İl Başkanımız Sayın Mehmet Ellibeş'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim. Merkez kentsel dönüşümün ilçemize hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

36 DÖNÜMLÜK ALANDA DÖNÜŞÜM BAŞLAYACAK

1.Etap; D-130 Karayolu, Amiral Sağlam Caddesi, Aydınbey Deresi ile 20. Sokak arasında yer alan, 36 dönüm alanı kapsıyor.

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