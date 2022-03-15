Gölcük Hamidiye Okyar Caddesi genişletiliyor - Haberler

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Gölcük Hamidiye Okyar Caddesi genişletiliyor

Bültenler - Güncel
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Gölcük Hamidiye Okyar Caddesi genişletiliyor

Hamidiye Okyar Caddesinde yolun virajlı olması sebebiyle trafik akışını olumsuz yönde etkileyen kısım genişletiliyor ve taş duvar imalatı yapılıyor

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gölcük Hamidiye Okyar Caddesinde yol genişletme çalışması ve taş duvar yapım çalışmaları başlatıldı. Hamidiye Okyar Caddesinde yolun virajlı olması sebebiyle trafik akışını olumsuz yönde etkileyen kısımda yol genişletiliyor. Genişletilen kısımda yolun yamaç olması sebebiyle de toprak kayması, heyelan yaşanmaması için taş duvar imalatı yapılıyor.

120 METRE UZUNLKTA TAŞ DUVAR YAPILIYOR

Büyükşehir tarafından Gölcük Hamidiye Okyar Caddesinde viraj olan kısmında yol araçların çift şerit rahat bir şekilde geçebileceği 7 metre genişliğe çıkarılırken, yamaç olan kısımda yola toprak kaymaması için 120 metre uzunlukta taş duvar yapılıyor. Okyar Caddesinde yapılan genişletme ve taş duvar yapımı çalışması ile araçların iki şeritle rahatlıkla geçiş yapması sağlanacak.

Bültenler / Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Hamidiye, Gölcük, Güncel, Haberler

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