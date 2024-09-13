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Gölcük Gölü'nde Pullu Sazan Balıklarının Ölümü Üzerine İnceleme Başlatıldı

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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde, pullu sazan türü balıkların toplu ölümleri üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri numune alarak inceleme başlattı. Mahalle sakinleri ve balık avlayanlar uyarılırken, gölde son üç gündür devam eden ölümler vatandaşları endişelendiriyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'nde pullu sazan türü balıkların ölümü üzerine gölden numune alındı.

İlçede 1050 rakım yükseklikte yer alan Gölcük Gölü'ndeki pullu sazan türü balık ölümleri üzerine Tarım ve Orman Ödemiş İlçe Müdürlüğüne bağlı ekipler, sudan ve ölü balıklardan numune aldı.

Ödemiş Belediyesi ekipleri de ölü balıkları topladı. Gölcük Mahallesi'nde balık avlamaya gelenler, ölümlerle ilgili olarak hoparlörlerden uyarıldı.

Mahallede yaşayan Cemil Acet, gazetecilere, gölde son 3 gündür toplu balık ölümleri olduğunu söyledi.

Göldeki balıklardan sadece sazanların öldüğünü belirten Acet, "Burada İsrail sazanı, yayın, levrek ve pullu sazan olmak üzere 3-4 çeşit balık yaşıyor. Ölen pullu sazan diye tabir ettiğimiz balık bu gölün en eski balık türlerindendir." dedi.

Mahallede esnaflık yapan Şahin Elbirlik de bugüne kadar hiç toplu balık ölümü görmediklerini, ölümlerin neden kaynaklandığını da bilmediklerini ifade etti.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

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