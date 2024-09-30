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Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Devam Ediyor

Gölcük Gölü'nde Balık Ölümleri Devam Ediyor
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İzmir'in Ödemiş ilçesindeki Gölcük Gölü'nde, son iki haftadır çok sayıda balık ölümleri meydana geliyor. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, gölde toksik maddeye rastlanmadığını, ölümlerin çeşitli çevresel faktörlere bağlı olduğunu belirtirken, bölge halkı bu durumu endişeyle izliyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde önemli turizm merkezleri arasında yer alan Gölcük Gölü'ndeki toplu balık ölümleri devam ediyor.

İlçede 1050 rakım yükseklikte yer alan gölde ölen çok sayıda balık kıyıya vurdu.

Balık ölümleri sonrası gölde balık avlanmadığı görüldü.

Gölcük Mahallesi'nde yaşayan Selahattin Aktaşoğlu, çok sayıda pullu sazan balığının kıyıya vurduğunu ifade ederek, "Yaklaşık 2 haftadır balık ölümleri görülüyor." dedi.

Gölde 12 Eylül'de pullu sazan türü balık ölümleri tespit edilmesi üzerine Ödemiş Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, sudan ve ölü balıklardan numune almıştı.

Hazırlanan raporda, gölde toksik maddeye rastlanmadığı ve ölümlere tek bir unsurun sebep olmadığı belirtilerek, "Yağan yağmurdan dolayı çevreden göle taşınan organik ve inorganik gübre kalıntıları, ani değişen hava ve su sıcaklığı, dönemsel yağışın az olmasına bağlı olarak göldeki su hacminin azalması, dolayısıyla da pH ve amonyum nitrat seviyesinin artmasının etkili olabileceği konusunda mutabık kalındı." ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp - Güncel

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