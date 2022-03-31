Gölcük'de Yeni Sanayi Camii, 1 Mayıs Cuma günü ibadete açılıyor

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer'in yakından ilgilendiği, hayırseverlerin de destekleriyle tamamlanan cami; 1 Mayıs Cuma günü kılınacak Cuma namazı ve sonrasında yapılacak program ile ibadete açılacak.

SANAYİ ESNAFI VE FABRİKA ÇALIŞANLARININ İHTİYACINI KARŞILAYACAK

Gölcük Yeni Sanayi Camii hizmete açılmasıyla; Gölcük Yeni Sanayi esnafı ve Ford Otosan Fabrikası ile yan sanayi işletmelerinde çalışan binlerce vatandaşın ihtiyacını karşılayacak. Camide; 445 m2 net iç alan ve 235 m2 de mahfil alanı ve 105 m2 çok amaçlı salon yer alıyor.

CAMİ BAHÇESİ AĞAÇLANDIRILDI

2 bin 800 m2 alanlı cami bahçesine; 32 adet 8 yaşında ıhlamur, at kestanesi ve çınar ağaçları ekildi. Çevresinde, depo ve sanayi tesislerinin yer aldığı cami bahçesi, ağaçlar büyüdüğünde vatandaşların dinlenecekleri, gölgelenecekleri bir park hüviyetinde olacak.

RAMAZAN AYI ÖNCESİNDE CAMİ CEMAATİNE KAVUŞUYOR

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Ramazan ayı öncesinde açılacak olan Yeni Sanayi Camii'nin tüm Gölcük halkına hayırlı olmasını diledi. Başkan Sezer, cami yapımında emeği geçenlere ve destek olan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Bültenler / Güncel