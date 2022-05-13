Gölcük'de el emeği seramik eserleri sergisinin geliri, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Belediyesi'nin katkılarıyla düzenlenen serginin açılışına; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük Seramik ve Sanat Atölyesi usta öğreticisi Mualla Başoğlu, Kocaeli Anneleri Derneği Başkanı Hande Kaya, Gölcük Kız Meslek Lisesi Müdürü Hüseyin Gürlagap, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. 13-14 Mayıs günü mesai saatleri içinde açık olacak sergide; atölyeye katılan kadınlar tarafından üretilerek satışa sunulan eserlerden elde edilecek gelirler, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

HEM SANATSAL HEM DE MANEVİ ANLAM TAŞIYOR

Açılışta konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük'ün adını kültürel, sanat ve sportif faaliyetlerle duyurmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yaptığımız çalışmaların geri dönüşleriyle başarılı olduğumuzu görmek de bizleri mutlu ediyor. Açılan serginin de Gölcük'ün adının sanatla duyurulmasında önem taşıdığına inanıyorum. Kadınlarımızın el emeği eserlerinden oluşan sergi hem sanat hem de manevi anlamda yardım yönüyle çok önemli. Sergide emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

KADINLARDAN BAŞKAN SEZER'E TEŞEKKÜR

Açılışın ardından sergideki eserleri dikkatle inceleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, usta öğretici Başoğlu, Dernek Başkanı Kaya'dan çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Yoğun ilgi gören sergiye ev sahipliği yapan kadınlar, desteklerinden dolayı Başkan Sezer'e teşekkür ettiler.

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