Gölcük'de ekilen buğdaylar yetişmeye devam ediyor - Haberler

Buğday başakları; yoğun kar yağışı ile geçen kışın ardından, beklentilerinin üzerinde yetişmeye devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ekim yapılan alana giderek incelemelerde bulundu.

GÖLCÜK'ÜN KULLANILMAYAN ARAZİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Buğday ekilen alanda yüksek verim elde edileceğini gördüklerini dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu sene sonunda, ekim zamanı, ilçemizdeki kullanılmayan, kamu ve şahıs arazilerini değerlendirerek çok daha fazla yere buğday ekmeyi planlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan hayırlı, bereketli hasat nasip etmesini niyaz ediyorum" dedi.

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