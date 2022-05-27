Gölcük'de ekilen buğdaylar yetişmeye devam ediyor - Haberler

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Gölcük'de ekilen buğdaylar yetişmeye devam ediyor

Bültenler - Güncel
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Gölcük'de ekilen buğdaylar yetişmeye devam ediyor

Gölcük Belediyesi Rahvan At Bakim Tesisleri'ndeki Rahvan At Koşu Pisti'nin ortasında bulunan yaklaşık 40 dönümlük alana Gölcük Belediyesi'nin sosyal projelerinde kullanılmak amacıyla buğday ekilmişti.

Buğday başakları; yoğun kar yağışı ile geçen kışın ardından, beklentilerinin üzerinde yetişmeye devam ediyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ekim yapılan alana giderek incelemelerde bulundu.

GÖLCÜK'ÜN KULLANILMAYAN ARAZİLERİ DEĞERLENDİRİLECEK

Buğday ekilen alanda yüksek verim elde edileceğini gördüklerini dile getiren Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Bu sene sonunda, ekim zamanı, ilçemizdeki kullanılmayan, kamu ve şahıs arazilerini değerlendirerek çok daha fazla yere buğday ekmeyi planlıyoruz. Cenab-ı Allah'tan hayırlı, bereketli hasat nasip etmesini niyaz ediyorum" dedi.

Bültenler / Güncel

Ali Yıldırım Sezer, Buğday, Gölcük, Ekim, Güncel, Haberler

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