Gölcük'de 310 sporcu, düzenlenen kuşak sınavını başarı ile tamamladı - Haberler

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Gölcük'de 310 sporcu, düzenlenen kuşak sınavını başarı ile tamamladı

Bültenler - Güncel
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Gölcük'de 310 sporcu, düzenlenen kuşak sınavını başarı ile tamamladı

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun faaliyet programında bulunan 4 ayda bir yapılan 1. Dönem Kuşak İmtihanı Genel Sınavı 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda yapıldı.

310 Gölcük Belediyesporlu taekwondocu, zorlu sınavı başarı ile tamamladı. Sporcular ve velilerin büyük ilgi gösterdiği kuşak imtihanına katılan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, genç sporcuların heyecanına ortak oldular. Kuşak imtihanını; Taekwondo Antrenörleri, İsa Gündağ, Meliha Evcil, Kemal Aloğlu, Ali Çolak, İhsan Yaman ve Zabit Pustu gerçekleştirdiler.

SPORCULARA BAŞKAN SEZER'DEN TEBRİK

Kuşak bağlama töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Vücut gelişimi yanında, gençlerin özgüvenlerini de arttıran spora gençler yönlendiren ailelerini ve kuşak sınavında başarı sağlayan gençlerimizi tebrik ediyorum. Spor Müdürü Murat Aydoğdu'ya, Zabit Pustu Hocamıza kuşak törenine de yansıyan disiplinli eğitimleri için teşekkür ediyorum.

Bültenler / Güncel

Ali Yıldırım Sezer, Taekwondo, Gölcük, Güncel, Haberler

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