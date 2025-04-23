Gölcük, Darıca ve Karamürsel'de 23 Nisan Coşkuyla Kutlandı
Kocaeli'nin Gölcük, Darıca ve Karamürsel ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çeşitli törenlerle kutlandı. Törenlerde saygı duruşu, İstiklal Marşı ve çelenk sunumları ile birçok etkinlik gerçekleştirildi.
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.
Anıtpark'ta yapılan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Programa Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Kemal Yavuz, CHP İlçe Başkanı Mehmet Uzuner, Anahtar Parti İlçe Başkanı Hasan Hüseyin Hoyur, Saadet Partisi İlçe Başkanı Mustafa Özsoy, Gölcük Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, sivil toplum kurulu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Darıca
Darıca ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Cevher Dudayev Parkı'nda bulunan Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Kaymakam Yüksel Kara, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Balay, siyasi parti ile sivil toplum kuruluş temsilcileri, belediye meclis üyeleri, gaziler, muhtarlar ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikler, çelenk sunumunun ardından Sarkuysan İlkokulu'nda devam etti.
Karamürsel
Karamürsel ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.
Atatürk Anıtı'ndaki törene Kaymakam Kemal İnan, Belediye Başkanı Ahmet Çalık, Karamürsel Cumhuriyet Başsavcısı Cihat Karakaya, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Alihan Ak, İlçe Emniyet Müdürü Eren Reçber, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erdinç Bozkurt, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından İlçe Milli Eğitim Müdürü Bozkurt, çelenk sundu.
Daha sonra etkinlikler Kaymakam Hikmet Özbağcı İlkokulu'nda devam etti.
Okuldaki programda öğrenciler tarafından şiirler okundu, halk oyunları ve mehteran gösterisi yapıldı.
Program, yarışmalarda derece alan öğrencilere protokol üyelerince ödüllerin verilmesiyle sona erdi.