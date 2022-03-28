Gölcük Belediyespor; geleceğin şampiyonlarını yetiştirmeye devam ediyor

GÖLCÜK, KOCAELİ (Bültenler) - Gölcük Belediye spor, çocukları ve gençleri en az bir spor dalıyla buluşturmak amacıyla eğitimlerini sürdürüyor. 13 branşta 4 bin 175 lisanslı sporcusu bulunan Gölcük Belediyespor, geleceğin şampiyonlarını yetiştirme hedefiyle bünyesindeki sporcu sayılarını her geçen gün arttırıyor.

ESKİ GÜNLERİNİ GELECEĞİN ŞAMPİYONLARI İLE YÂD ETTİ

Gölcük Belediyespor Taekwondo Kursu'nu ziyaret eden Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Usta Antrenör Zahit Pustu tarafından eğitimlerine devam eden gençlerle bir araya geldi. 90'lı yıllarda kendisinin de spor yaptığı salonda gençlerle eski günlerini yâd eden Başkan Sezer, "Spor Kenti Gölcük'te geleceğimizin teminatı çocuklarımızın sporun her branşında yetişmesi için çalışmalarımıza aralıksız sürdüreceğiz" dedi.

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