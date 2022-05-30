Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne iki yeni hizmet binası inşa etti - Haberler

Bu kapsamda Gölcük Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğüne iki yeni bina inşa edildi. Gölcük Belediyesi Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun hemen yanındaki alanda inşa edilen 178 m2 ve 172 m2 kullanım alanına sahip olacak. Binalar, çevre asfaltla çalışmalarının kısa sürede tamamlanması ile personelin kullanımına sunulacak.

YENİ BİNALAR TASARRUFA KATKI SUNACAK

Gölcük Belediyesi tarafından 2020 yılında tamamlanarak hizmete açıldıktan sonra yakıt ve amortisman giderinden yüzde 50 tasarruf sağlayan Katı Atık Aktarma İstasyonu, 13 ayda maliyetini çıkararak belediyeyi kâra geçirdi. İş gücü ve zamandan da tasarruf sağlayan Katı Atık Aktarma İstasyonu'nun yanındaki alanda yapılan Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün kullanacağı hizmet binaları da tasarrufa katkı sunacak. Makine İkmal Müdürlüğü alanındaki yerinden yeni yerine taşınacak Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli atık boşaltım sonrasında araçlarını park ederek, hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlayacak.

ARAÇ PARKURU GENİŞLETİLDİ

Gölcük Belediyesi tarafından 3 yıllık süreçte Temizlik İşleri Müdürlüğüne; 3 adet çöp kamyonu, 4 çift kabin,1 su tankeri ve 1 JCB kepçe kazandırılarak araç parkuru genişletildi.

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