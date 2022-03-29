Gölcük Belediyesi, on bir ayın Sultanı Ramazan ayı için tüm hazırlıklarını tamamladı

HİSARCIK, KÜTAHYA (Bültenler) - İlçe genelince birçok noktada düzenlenecek etkinlikler 1-2 Nisan tarihilerinde Gölcük kent merkezi ve Değirmendere merkezde Ramazan açılış korteji ile başlayacak.

RAMAZAN ETKİNLİKLERİ AÇILIŞ KORTEJİ İLE BAŞLAYACAK

Renkli kostümler giyen tiyatro oyuncularının yer alacağı kent turu ile başlayacak Ramazan etkinlikleri, Gölcük halkına dolu dolu geçen bir Ramazan ayı yaşatacak. Gölcük Belediyesi Ramazan ayı programında; meddah gösterileri, Hacivat ve Karagöz canlı-gölge oyunları, tasavvuf dinletileri, ney dinletisi, dini Ramazan sohbetleri, çocuk tiyatroları ve orta oyunları, semazen gösterileri ve 23 Nisan etkinlikleri düzenlenecek.

GÖLCÜK'TE RAMAZAN BİR BAŞKA GÜZEL

Gölcük kent merkezi ve Değirmendere merkezinde 1 Nisan Cuma ve 2 Nisan Cumartesi günü Ramazan açılış korteji ile başlayacak etkinlikler, 2 Nisan Cumartesi günü akşamı Yalı Evleri'nde neyzen ve orta oyunu ile devam edecek. Birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklerde Gölcüklü vatandaşlar ve çocuklar; bir yandan Ramazan ayının maneviyatını yaşarken bir yandan da eğlenceli zamanlar geçirecek.

RAMAZAN COŞKUSU GÖLCÜK'E YAYILACAK

Etkinlikler kapsamında 5 Nisan Salı günü Kazıklı Kervansarayı Kültür Yapısı'nda, 8 Nisan Cuma günü Hisareyn, 9 Nisan Cumartesi Halıdere, 10 Nisan Pazar Yalı Evleri, 12 Nisan Salı Gölcük Anıtpark,14 Nisan Perşembe Yazlık Mahalle Konağı önü, 15 Nisan Cuma Yalı Evleri, 16 Nisan Cumartesi Şirinköy, 20 Nisan Çarşamba Kervansaray, 21 Nisan Perşembe Yalı Evleri, 22 Nisan Cuma İhsaniye meydan, 23 Nisan Cumartesi Anıtpark, 27 Nisan Çarşamba Ulaşlı, 29 Nisan Cuma Anıtpark ve 30 Nisan Cumartesi günü de Yalı Evleri'nde programlar düzenlenecek.

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