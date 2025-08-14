Gölcük Belediyesi'nden Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Açıklaması

Gölcük Belediyesi, Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi'ne ilişkin sosyal medyada yer alan iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bugün bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerdeki hayvanların, uzman veteriner hekim gözetiminde baygın durumda olduğu belirtildi.

Yeni çekilen görüntülerde hayvanların padokta ve sağlıklı olduklarının görüldüğü aktarılan açıklamada, "Gölcük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen tutanakta da hayvanların uyandırıldıkları zabıt altına alınmıştır. Rehabilitasyon merkezimizin kapasitesinin tamamen dolu olması nedeniyle, kısırlaştırma ameliyatı yapabilecek başka rehabilitasyon merkezlerine sevk edilecekleri sırada çekilen görüntüler gerçek dışı iddialarla sosyal medyada, farklı hesaplardan yayınlanarak yayılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, belediyenin sokak hayvanlarının yaşam hakkına saygı duyduğu belirtilerek, son 5 yılda 7 binin üzerinde sokak hayvanının kısırlaştırıldığı dile getirildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kıymetli hemşehrilerimizin, içtenlikle, sokak hayvanlarının toplumsal hayatımızın bir parçası olarak yaşamlarını sürdürmesi için gayret gösterdiklerini, özellikle kış mevsiminde beslenmeleri, yazın da susuzluklarının giderilmesi için yaptığımız çalışmalara destek verdiklerini biliyoruz. Her iddia, yasal mevzuat çerçevesinde tetkik edilmektedir. Ancak, başka şehirlerden gelerek, gece gündüz rehabilitasyon merkezi çevresinde, izinsiz dron ile çekim yapılmasını ve maksadı aşacak şekilde iddia ve ithamlar ortaya atarak, gerçeğe aykırı paylaşımlar yapılmasını da kamuoyunun takdirine saygılarımızla sunuyoruz."