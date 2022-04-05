Gölcük Belediyesi, 21. Geleneksel Futbol Turnuvası'na başvurular başlıyor

13-28 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek turnuvaya maçlar Değirmendere Stadı'nda oynanacak. 22.00-24.00 saatleri arasında; 2x25dk=50 dakika oynanacak müsabakalar, çekişmeli mücadelelere sahne olacak.

FUTBOL TUTKUNLARI GÖLCÜK'TE BİR ARAYA GELECEK

Her yıl yoğun katılımın olduğu Gölcük Belediyesi Geleneksel Futbol Turnuvası bu yıl da futbol tutkunlarını bir araya getirecek. Katılımın 16 takımla sınırlı olduğu turnuvaya profesyonel futbolcular katılım sağlayamayacak. 12'şer oyuncudan oluşacak takımlar, en büyük 1986 doğumlu oyunculardan kurulabilecek. Takımlar, kadrolarında 1986 üstü ise 2 oyuncu kontenjanı kullanılabilecek.

SON BAŞVURU TARİHİ 11 NİSAN

Turnuvada 4 grupta 16 takım, bu yılın şampiyon takımı olmak için fair-play kuralları içinde mücadele ederek mutlu sona ulaşmaya çalışacak. Turnuvaya katılmak isteyen takımlar, 11 Nisan Pazartesi günü saat 17.30'a kadar, 0262 412 19 19-0530 415 05 44-0532 395 38 36 numaralı telefonları arayarak kayıt yaptırabilecek.

Sizce yeni #TFF Başkanı kim olmalı? — Haberler (@Haberler) April 4, 2022

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