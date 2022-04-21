Gölcük Belediye Başkanı Sezer, basın mensuplarıyla iftarda buluştu - Haberler

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Gölcük Belediye Başkanı Sezer, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

AA - Fahri Haner - Güncel
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Gölcük Belediye Başkanı Sezer, basın mensuplarıyla iftarda buluştu

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kentteki basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, kentteki basın mensuplarıyla iftar programında bir araya geldi.

Örcün Mahallesi'ndeki Sultan Hatun Konağı'nda düzenlene iftar programında konuşan Sezer, basın mensuplarıyla bir arada olmaktan duyduğunu memnuniyeti dile getirerek, ramazan ayının bereketli olmasını diledi.

Sezer, konuşmasının ardından basın mensuplarına mahallede yapılan tarihi Hamam Müzesi'ni gezdirdi.

AA / Fahri Haner - Güncel

Ali Yıldırım Sezer, Gölcük, Güncel, Haberler

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