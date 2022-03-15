Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü

AA - Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
 - Güncelleme:
Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü

Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı, havadan görüntülendi.

GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı, havadan görüntülendi.

Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Bünyesindeki gölün buz tuttuğu tabiat parkı, yerli ve yabancı ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor.

Kar kalınlığının yer yer 35 santimetreye ulaştığı tabiat parkına gelenler, kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyerek ve piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.

Yetkililer ise ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası havadan görüntülendi.

Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü

Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü

Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü

Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü

AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel

Gölcük, piknik, Bolu, kar, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title