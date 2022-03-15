Gölcük baharda yağan karla ayrı güzelliğe büründü
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Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı, havadan görüntülendi.
GÖLCÜK, KOCAELİ (AA) - Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Gölcük Tabiat Parkı'nda kar yağışı, havadan görüntülendi.
Kent merkezine yaklaşık 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve dört mevsim ayrı güzelliğe bürünen tabiat parkı, kar yağışıyla beyaz örtüyle kaplandı.
Bünyesindeki gölün buz tuttuğu tabiat parkı, yerli ve yabancı ziyaretçilerine seyrine doyumsuz manzara sunuyor.
Kar kalınlığının yer yer 35 santimetreye ulaştığı tabiat parkına gelenler, kar manzarası eşliğinde göl çevresinde yürüyerek ve piknik alanlarında piknik yaparak keyifli vakit geçiriyor.
Yetkililer ise ziyaretçileri buz tutan gölün üzerine çıkmamaları konusunda uyarıyor.
Gölcük Tabiat Parkı'nın manzarası havadan görüntülendi.