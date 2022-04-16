Gölbaşılı kadınlar binlerce fideyi toprakla buluşturdu

ANKARA - "Gölbaşılı Kadınlar Hatıra Ormanı" projesini hayata geçiren Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, Gölbaşılı kadınlarla birlikte binlerce fideyi Gölbaşılı kadınlarla birlikte toprakla buluşturdu.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek ev sahipliğinde başlatılan "Geleceğimiz Gölbaşılı Kadınların Ellerinde Yeşeriyor" kampanyası çerçevesinde oluşturulan "Kadınlar Hatıra Ormanı"nda ağaç dikim töreni gerçekleştirildi. 100 bin metrekare alanın ağaçlandırılmak için ayrıldığı Gölbaşı'nda 20 bin metrekare düzenlenen etkinlikle ağaçlandırıldı. Eymir Mahallesi'nde gerçekleştirilen törene, Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgihan, Belediye Başkanı Şimşek ve eşi Yeşim Şimşek, Eymir Mahalle Muhtarı Arzu Dervişoğlu ve Gölbaşılı kadınlar katıldı. Kaymakam Bilgihan, törende yaptığı konuşmada, "Ben bütün kadınlarımız adına Gölbaşı Belediye Başkanımız Ramazan Şimşek'e teşekkür ediyorum. Çok güzel bir düşünce. Kadının olduğu yer, yeşilin, doğallığın, güzelliğin olduğu yerdir. Fakat yaşam kadın ve erkekle birlikte anlamlıdır. Dolayısıyla bizler omuz omuza şehrimizi, ülkemizi ve dünyamızı daha da güzelleştireceğiz" dedi.

"Gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakacağız"

Başkan Şimşek ise Gölbaşı Belediyesi olarak amaçlarının yeşil alanları korumak ve çoğaltmak olduğunu ifade ederek "Gelecek nesillere daha yeşil bir Gölbaşı bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde Gölbaşı'nda kişi başına yeşil alan 20 metrekareydi. 2021 yılı sonu itibarıyla biz bu rakamı 28 metrekareye çıkarttık. Hedefimiz ise bu rakamı kişi başı 30 metrekare alana çıkartmak. Bugün düzenlediğimiz etkinliğimizde 100 bin metrekare alanın 20 bin metrekaresini ağaçlandırdık. Kalan 80 bin metrekare alanında ağaçlandırılmasını hızlıca yapacağız" açıklamasında bulundu.

Gölbaşılı kadınların adlarının ekilen fideler ile sonsuza dek yaşayacağını söyleyen Başkan Ramazan Şimşek, "Gölbaşılı kadınlarımız için hatıra ormanı oluşturduk. "Geleceğimiz Gölbaşılı kadınlarımızın ellerinde yeşerdi. Bundan sonra da yemyeşil bir gelecek için fidelerimizi toprakla buluşturmaya devam edeceğiz. Bütün vatandaşlarımızı da bu bilinçte olmaya ve ağaç dikmeye davet ediyorum" diyerek sözlerini noktaladı.