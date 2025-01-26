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Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Tarihin en uzun eve dönüş kuyruğu

Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası Kış Tatilinde Ziyaretçi Akınına Uğradı

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Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası, doğal klima özelliği ile kış aylarında da ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Hafta sonu ve sömestr tatili nedeniyle mağaraya girmek isteyen ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

Gölbaşı'ndaki Tulumtaş Mağarası, hafta sonu ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

İncek, Hacılar ve Tulumtaş köyleri arasındaki Karayatak mevkisinde bulunan mağara, ziyaretçilerin kış aylarında da ilgi odağı haline geliyor.

Doğal klima özelliği taşıyan mağara, hem sömestr tatili hem de hafta sonu olması nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.

Başkentte gezilebilecek yerler arasındaki mağaraya girmek için ziyaretçiler uzun kuyruklar oluşturdu.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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