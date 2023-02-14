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GÖLBAŞI'NDA YAMULAN TREN RAYLARI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

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ADIYAMAN'a bağlı Gölbaşı ilçesinde depremin etkisiyle tren raylarının yamulduğu görüldü.

ADIYAMAN'a bağlı Gölbaşı ilçesinde depremin etkisiyle tren raylarının yamulduğu görüldü. Depremin raylara etkisi, havadan da görüntülendi.

Depremin şiddeti tren raylarından da gözlemlendi. Gölbaşı'ndan Adana'ya giden tren hattında, depremin bölgedeki etkisi bir kez daha gözler önüne serildi. Yamulan ve tel gibi bükülen tren rayları havadan da görüntülendi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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