Gölbaşı'nda Su Boru Hattında Patlama
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde Kızılırmak ana su boru hattında meydana gelen patlama, suyun metrelerce yükseğe fışkırmasına neden oldu. Olay sonrası ASKİ ekipleri bölgeye sevk edildi ve onarım çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesi Yavrucuk Mahallesi'nde bulunan Kızılırmak ana su boru hattında patlama meydana geldi.
Patlamayla birlikte su, metrelerce yüksekliğe fışkırdı. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.
Patlamanın ardından ASKİ ekipleri bölgeye sevk edildi. Onarım çalışmalarının kısa sürede başlatılacağı bildirildi.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel