Gölbaşı'nda Şoförlere Taşıma Güvenliği Eğitimi

Güncelleme:
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde düzenlenen toplantıda, öğrenci taşıma hizmetinde görevli şoförlere trafik kuralları ve güvenlik konularında bilgi verildi.

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun, Şube Müdürü Adil Kahya, emniyet ve jandarma personeli ile sürücüler katıldı.

Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel
