Gölbaşı'nda Şoförlere Taşıma Güvenliği Eğitimi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde, şoförlere taşıma güvenliğine ilişkin bilgi verildi.

Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda öğrenci taşıma hizmetlerinde görev yapan şoförler bilgilendirildi.

Öğrencilerin güvenli ulaşımı için yapılan toplantıda, trafik kuralları, öğrenci taşıma güvenliği ve iletişim konularında bilgilendirmeler yapıldı

Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Akif Torun, Şube Müdürü Adil Kahya, emniyet ve jandarma personeli ile sürücüler katıldı.