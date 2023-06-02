Gölbaşı'nda Refüje Çarpan Otomobildeki 2 Kişi Yaralandı
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. O.Y. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada sürücü ile araçtaki S.K. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, O.Y. idaresindeki 27 VK 535 plakalı otomobil, 1 Nisan Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Kazada sürücü ile araçtaki S.K. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA / Emin Tezerdi - Güncel