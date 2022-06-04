Gölbaşı'nda ormanlık alandaki yangın söndürüldü - Haberler

Gölbaşı'nda ormanlık alandaki yangın söndürüldü
AA - Emin Tezerdi - Güncel
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
Gölbaşı-Kapıdere yolunda ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Bölgeye, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü.
AA / Emin Tezerdi - Güncel