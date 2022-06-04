Gölbaşı'nda ormanlık alandaki yangın söndürüldü - Haberler

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Gölbaşı'nda ormanlık alandaki yangın söndürüldü

AA - Emin Tezerdi - Güncel
Gölbaşı'nda ormanlık alandaki yangın söndürüldü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.

Gölbaşı-Kapıdere yolunda ormanlık alanda çıkan yangını fark eden vatandaşlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Bölgeye, Gölbaşı Belediyesi itfaiye ile Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla söndürüldü.

AA / Emin Tezerdi - Güncel

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