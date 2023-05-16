Gölbaşı'nda 'nostaljik tramvay'ın ilk vagonu raya indirildi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, Nostaljik Tramvay Hattı Projesi'nde ilk vagon raya indirildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, "Mogan" adı verilen vagonun raya indirilmesinin ardından ilk deneme sürüşünü yaptı.

Şimşek, Nostaljik Tramvay Hattı Projesi'nin Gölbaşı'na vizyon katacağını söyledi.

Göreve geldikleri tarihten itibaren hedefledikleri tüm projeleri yaptıklarını belirten Şimşek, "Seçim beyannamemizin dışında olanları da yapıyoruz. Bunlardan biri de Nostaljik Tramvay Hattı Projemizdi. Projemizle öğrencilerimizin kent merkezine inmelerini sağlayıp, esnafımıza katkı sağlamak hem de turizmi canlandırmayı hedefledik." dedi.

Şimşek, ilk vagonu raylara indirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, "Şimdi son rötuşları yapacağız. İki tane olacak, birincisinin ismini 'Mogan' koyduk. İkincisine de 'Eymir' ismini verdik. Emeği gecen herkese teşekkür ediyorum. Bugüne kadar ne söz verdiysek yerine getirdik. Bundan sonra da yeni projelerimizi gerçekleştirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.