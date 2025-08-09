Gölbaşı'nda Market Deposunda Yangın

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir marketin deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi yakınındaki bir marketin deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
