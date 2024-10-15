Gölbaşı'nda Kafkas Festivali 20 Ekim'de Düzenlenecek
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 20 Ekim'de Kafkas Festivali gerçekleştirilecek. Festivalde halk oyunları gösterileri, söyleşi, sergi ve yarışmalar yer alacak.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 20 Ekim'de Kafkas Festivali gerçekleştirilecek.
Gölbaşı Kafkas Yardımlaşma Derneği Başkanı Tolga Gençer, Yağlıpınar Kuruluş Yıl Dönümü kapsamında festivalin düzenleneceğini belirtti.
Herkesi festivale beklediklerini ifade eden Gençer, 20 Ekim'de gerçekleştirilecek etkinlikte halk oyunları gösterilerinin yanı sıra söyleşi, sergi ve yarışmaların yer alacağını kaydetti.???????