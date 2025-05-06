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Gölbaşı'nda Kadın Girişimcilerden El Emeği Şenliği

Gölbaşı'nda Kadın Girişimcilerden El Emeği Şenliği
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, kadın girişimcilerin hazırladığı el emeği ürünler için düzenlenen şenlikte, mahalle sakinleri ve ziyaretçiler ürünleri sergileyen stantları gezdi. Mahalle muhtarı, etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, kadın girişimcilerin hazırladığı el emeği ürünler şenlikle halkla buluşturuldu.

Bahçelievler Mahallesi'nde düzenlenen Mahalli Şenliğinde, mahalle sakinlerinin ev ekonomisine katkı sunmalarını amaçlayan stantlar açılırken, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve kadın üreticiler de ürünlerini sergileme imkanı buldu.

Bahçelievler Mahalle muhtarı Cihat Ceylan, yaptığı açıklamada, şenliğin mahalle için geleneksel hale geldiğini belirterek, şenliğin büyük ilgi gördüğün, çok güzel geçtiğini söyledi.

Şenlik alanına kurulan stantla da Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfının (ZİÇEV) kuruluş sürecine ilişkin bilgi verildi.

Etkinlik boyunca vatandaşlar, kadınların hazırladığı el işi ürünleri satın alma fırsatı buldu.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
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