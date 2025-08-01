Gölbaşı'nda İnşaat Halindeki Villada Yangın Çıktı

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Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki inşaat halindeki 2 katlı villada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde inşaat halindeki 2 katlı villada çıkan yangın zarara neden oldu.Bahçelievler Mahallesi 71'inci Cadde'deki bir site içerisinde inşaat halindeki 2 katlı villanın çatısında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. Çatıdaki yalıtım malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Bölgeden yükselen alev ve yoğun dumanı fark eden çevredekiler, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Gölbaşı, Dikmen ve Merkez itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin uğraşları sonucu yangın söndürüldü. İnşaat halindeki villada zarara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Mehmet Gökhan HAKBİLİR/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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