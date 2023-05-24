Gölbaşı'nda ihtiyaç sahipleri 'Hilal Kart' ile esnaftan da alışveriş yapabilecek

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sadece belediyeye ait Sosyal Market'te geçerli olan "Hilal Kart", artık uygulamaya başvuran yerel esnaflarda da kullanılabilecek.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde sadece belediyeye ait Sosyal Market'te geçerli olan "Hilal Kart", artık uygulamaya başvuran yerel esnaflarda da kullanılabilecek.

İş yerlerini ziyaret eden Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, meclisin mayıs ayı oturumunda oy birliğiyle kabul edilen 1000 lira bakiyeli "Hilal Kart" uygulamasının yeni sistemini esnafa anlattı.

Şimşek, daha sonra belediye başvurarak uygulamayı kabul eden bazı iş yerlerinin camlarına "Bu iş yerinde Hilal Kart geçerlidir" yazılı sticker yapıştırdı.

Sosyal belediyeciliğin bir örneği olan uygulamayla hem yerel esnafı hem de ihtiyaç sahiplerini desteklediklerini belirten Şimşek, "Hilal Kart'a tanımladığımız miktarlarla vatandaşlarımız, alışverişlerini zincir marketler yerine yerel esnaflarımızdan yapacak. Bu sayede hem esnafımızı hem de vatandaşlarımızı desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Başkan Şimşek, uygulama hakkında şunları da söyledi:

"İnanç ve geleneğimizin önemli düsturlarından birisi de sağ elin verdiğini, sol elin görmemesidir. Hilal Kart, sosyal dayanışmanın çok önemli bir örneğidir. Bu projede amacımız, yerel esnafa destek olmak demiştik. 2 bin ihtiyaç sahibimize vereceğimiz Hilal Kart'lar yerel esnaflarda kullanılacak ve bu sayede esnafımıza 2 milyon liralık katkı sağlamış olacağız."