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Gölbaşı'nda doğalgaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu

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Gölbaşı'nda doğalgaz vanasındaki sızıntı paniğe neden oldu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz vanasında meydana gelen sızıntı paniğe neden oldu.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde doğalgaz vanasında meydana gelen sızıntı paniğe neden oldu.

Şafak Mahallesi Polis Akademisi Kavşağı'ndan geçen doğalgaz hattında sızıntı olduğu yönünde ihbar alan Gölbaşı Emniyet Müdürlüğü Ekipleri caddeyi güvenlik şeridi ile kapattı.

Güvenlik güçleri, patlama ihtimaline karşı cadde üzerindeki binalarda yaşayanları da tahliye etti.

Bölgeye gaz akışı sağlayan ana vanayı kapatan Başkentgaz ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla sızıntı yaşanan vana onarıldı.

Paniğe neden olan sızıntıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Emniyet Müdürlüğü Polis Akademisi Ankara Güncel Haberler

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