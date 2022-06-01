Gölbaşı'nda Çevre Haftası etkinliği düzenlendi - Haberler

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Gölbaşı'nda Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

AA - Soner Aksakal - Güncel
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Gölbaşı'nda Çevre Haftası etkinliği düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 1-7 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla ağaç dikildi, çevre temizliği yapıldı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde, 1-7 Haziran Çevre Haftası dolayısıyla ağaç dikildi, çevre temizliği yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi ve Ankara Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ortaklığında yapılan etkinliğe Şehit Bülent Göçer İlkokulu öğrencileri de katıldı.

Program kapsamında Gölbaşı TOKİ Pazaryeri alanında ağaç dikildi, çevre temizliği yapıldı.

Gölbaşı Belediyesi Çevre Haftası etkinlikleri kapsamında, Mogan Gölü kenarındaki işletmelere bilinçlendirme eğitimi, bisiklet turu, Atatürk Sahil Parkı ve vilayetler evi arasında çevresel farkındalık için yürüyüş düzenleyecek.

AA / Soner Aksakal - Güncel

Gölbaşı Belediyesi İklim Değişikliği Haziran Ankara Güncel Haberler

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