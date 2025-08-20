Gölbaşı'nda Çatı Yangını Kontrol Altına Alındı
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde üç katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Cemal Gürsel Caddesi 939. Sokak'ta bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesince kontrol altına alınıp söndürülen yangın nedeniyle çatıda hasar oluştu.
Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel