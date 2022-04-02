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Gölbaşı'nda ata tohumları toprakla buluştu

AA - Soner Aksakal - Güncel
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Gölbaşı'nda ata tohumları toprakla buluştu

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

ANKARA (AA) - Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde "Ata Tohumları Toprakla Buluşuyor" etkinliği düzenlendi.

Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, etkinlik kapsamında belediyenin Park ve Bahçeler Müdürlüğü serasında, Şehit Hakan Can TOKİ Anaokulu öğrencileri ile domates, biber, salatalık tohumlarının ekimini gerçekleştirdi.

Ekim öncesi çocuklarla tek tek ilgilenerek sohbet eden Şimşek, çocuklarla şarkı söyleyip oyunlar oynadı.

Etkinliğin amacının, çocuklara bitkileri tanıtmak ve ata tohumlarının fideye dönüştüğünü göstermek olduğunu belirten Şimşek, "Vatandaşlar sağlıklı ürünler tüketsinler diye başlattığımız ata tohumlarının üretimine bu yıl da devam ediyoruz. Çocuklarımızla birlikte yerli ata tohumumuzu toprakla buluşturduk." dedi.

Şimşek, etkinliğe katılan öğrencilere Gölbaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından organik ahşaptan üretilen oyuncakları hediye etti.

Etkinlik hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

AA / Soner Aksakal - Güncel

Ramazan Şimşek, Hakan Can, Ankara, Şehit, Güncel, Haberler

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