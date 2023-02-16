Gölbaşı'nda 2 bin 619 depremzede ağırlanıyor

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 2 bin 619 depremzede misafir ediliyor.

Kaymakam Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı TEİAŞ Sosyal Tesislerindeki Özel Eğitim Uygulama Merkezi Salonunda düzenlenen toplantıda, depremden etkilenen bölgelere 63 yardım tırı sevk ettiklerini söyledi.

Depremin ardından yaptıkları çalışmaları katılımcılara aktaran Rüstemoğlu, yardım faaliyetlerine destek verenlere teşekkür etti.

Rüstemoğlu, deprem bölgesinden Gölbaşı'na gelen depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anlatarak, "Şu ana kadar tespit ettiğimiz 2 bin 619 depremzede yani 749 hane ilçemize geldi. 244 kişi Mogan misafirhanemizde kalmaktadır. Diğer depremzedelerimiz de gönüllü vatandaşların evlerinde, akrabalarına ait ikametlerde geçici olarak barınıyor." dedi.

İlçeden deprem bölgesine yardımların devam ettiğini vurgulayan Rüstemoğlu, şunları kaydetti:

"Deprem bölgesinde şu anda gıda ihtiyacı var. Buradan hayırsever vatandaşlara ve sivil toplum kuruluşlarına sesleniyoruz. Gıda noktasında desteğinizi, yardımları bekliyoruz. Bölgeye acilen gıda malzemesi gönderilmesi gerekiyor. Su noktasında şu anda bir sıkıntımız yok. Bir derneğimiz 15 tır su yardımı yaptı. Onun bir kısmını gönderdik, diğer kısmını da göndereceğiz ama gıda noktasında katkı sağlamak isteyen herkesin desteğini bekliyoruz."

Toplantıya, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, İlçe Nüfus Müdürü Birgül Doğanay, İlçe Sağlık Müdürü Ülgen Güllü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz ile muhtarlar, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.