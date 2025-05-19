Gölbaşı'nda 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı

Gölbaşı'nda 19 Mayıs Bayramı Coşkuyla Kutlandı
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Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı. Törende çelenk sunumu, halk oyunları gösterisi ve voleybol turnuvası ödülleri verildi.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan tören, Gölbaşı Atatürk Sahil Parkı'nda devam etti.

Öğrencilerin halk oyunları gösterilerini sunmasının ardından Gençliğe Hitabe okundu.

Programda, etkinlikler kapsamında düzenlenen voleybol turnuvasında dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Programa Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, Gölbaşı Cumhuriyet Başsavcısı Çetin Güzel, Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı, Gölbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz, Gölbaşı Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Özden Cengiz Şimşek, kamu kurumlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal - Güncel
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