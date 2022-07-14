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Gölbaşı'nda 15 Temmuz anısına dostluk maçı düzenlendi

AA - Soner Aksakal - Güncel
Gölbaşı'nda 15 Temmuz anısına dostluk maçı düzenlendi

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dostluk maçı oynandı.

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında dostluk maçı oynandı.

Gölbaşı Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi Sentetik Sahası'nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen dostluk maçı, 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İlçe protokolünün bir araya geldiği maçta, yeşil ve beyaz takımlar mücadele etti.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, AA muhabirine, o hain geceyi unutmamak adına İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün düzenlediği programla bir araya geldiklerini belirterek, "Allah o günleri bir daha yaşatmasın. Türk milleti büyük bir millettir, kimse boyun eğdiremez. Üç tane çapulcunun boyun eğdiremediğinde gördük o gece zaten. Dimdik ayaktayız." dedi.

AK Parti İlçe Başkanı Selim Akceylan ise 15 Temmuz'un, bu milletin tarihinde çok önemli bir noktayı temsil ettiğini kaydetti.

Dostluk maçına, Gölbaşı İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özden Şimşek, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşların çalışanları da katıldı.

AA / Soner Aksakal - Güncel

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