Gölbaşı Muhtarı Cihat Ceylan'dan Sosyal Yardımlaşma Projeleri

Gölbaşı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Cihat Ceylan, her hafta cuma günleri muhtarlık binasında verdiği yemekle mahalle sakinlerini bir araya getiriyor.

Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştiren Ceylan, işsizler için başlattığı "Askıda iş" projesiyle bugüne kadar binin üzerinde iş paylaşımı gerçekleştirdiğini ifade etti.

Ceylan, ayrıca mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Askıda ekmek", "Askıda oyuncak", "Askıda kıyafet", "Askıda adak ve kurban eti" gibi sosyal yardımlaşma projeleri yürüttüklerini söyledi.

Mahalledeki sosyal bağları güçlendirmek amacıyla çeşitli gezi programları düzenleyen Ceylan, "Ankara'nın tüm ilçelerini gezdik. Şimdi de Kapadokya, Bolu, Beypazarı gibi yerlere günübirlik geziler düzenliyoruz," dedi.

Mahalleyi gezip sakinlerinin dertlerini dinlediklerini anlatan Ceylan, "Elimizi taşın altına koyarak insanların hayatlarına dokunmaya devam edeceğiz." dedi.

Ceylan, ayrıca mahallede her cuma günü yemek ikramında bulunarak mahalle sakinleriyle bir araya geldiklerini kaydetti.