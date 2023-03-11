Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, depremzedelerle bir araya geldi

Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu, depremzede öğrenciler ve aileleriyle görüştü.

Kaymakam Erol Rüstemoğlu, TEİAŞ Sosyal Tesislerinde düzenlenen programda, deprem bölgesinden Gölbaşı'na gelen ailelere her türlü desteğin yapıldığını söyledi.

Afetin ilk gününden itibaren Gölbaşılı vatandaşlar tarafından yardım kampanyası başlatıldığını anlatan Rüstemoğlu, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız çok güzel bir hissiyat gösterdi. Siz değerli misafirlerimizin sıkıntılarını bir nebze olsun giderebilmek için bütün kurumlarımız yoğun bir faaliyet gösteriyor. Sizin sorunlarınız, acılarınız bizim acımızdır. Lütfen bizimle her türlü ihtiyaçlarınızı paylaşın. Her mahallemizde vefa grupları oluşturduk. Şu ana kadar ilçemize gelen bütün vatandaşlarımıza ulaştığımızı düşünüyorum. Sorunlarınızı ve ihtiyaçlarınızı sahadaki arkadaşlarımıza iletirseniz, elimizden gelen desteği size sağlarız."

Rüstemoğlu, konuşmasının ardından programa katılan depremzede öğrenciler ve aileleriyle sohbet ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.