Gölbaşı kadın emeği ile güzelleşiyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gölbaşı kadın emeği ile güzelleşiyor

İhlas Haber Ajansı - Muhammed Musab Gümüşer - Güncel
 - Güncelleme:

Gölbaşı kadın emeği ile güzelleşiyorANKARA Gölbaşı park ve bahçelerini güzelleştiren çiçekler, belediyenin kendi seralarında çalışan Gölbaşılı kadınlar tarafından üretiliyor.

Gölbaşı kadın emeği ile güzelleşiyor

ANKARA Gölbaşı park ve bahçelerini güzelleştiren çiçekler, belediyenin kendi seralarında çalışan Gölbaşılı kadınlar tarafından üretiliyor. Bu projeyle; Gölbaşı, kadınların emeğiyle güzelleşirken, bir yandan da kadın istihdamına önemli bir katkı daha sağlanmış oluyor.

Seralarda, tohumlama yöntemiyle ve en düşük maliyetle yetiştirilen mevsimlik çiçekler, Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından Gölbaşı'nın dört bir tarafındaki parklara dikiliyor. Kadınların özverili çalışmalarıyla, yılda ortalama 10 bin adet minyatür gül, kekik, adaçayı, lavanta ve gavuranın yanı sıra yaz aylarında ekilmek üzere 50 bin adet de hercai menekşe çiçeği üretimi yapılıyor. Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, kadın eli ve emeğinin önemini vurgulayarak, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Dünyada her şey kadının eseridir' sözünde olduğu gibi, Gölbaşı kadınlarımızın eli ve emeği ile güzelleşiyor" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Muhammed Musab Gümüşer - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title